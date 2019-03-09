街頭暴力衝突連環爆 高市楠梓再添一椿

2019-03-09 11:57

〔記者蔡清華／高雄報導〕高市楠梓區今天凌晨3時許再傳街頭暴力衝突，一台自小客車車窗被砸破，李姓車主倉皇躲入附近的西瓜田，身上多處擦挫傷，警方並攔查到2部機車騎士持3支棍棒準備尋仇，將調查2起事件是否有關連性。

楠梓派出所9日2時許接獲民眾報案稱楠梓轄內有多部機車持球棒亂竄，警方通報線上快打部隊警力趕往現場攔阻，警網於楠梓區楠梓西巷發現4人騎乘2部機車並手持有三支棍棒，立即將其攔下盤查吳員所夥同之3名男子，據其所述是應朋友邀約助陣卻但完全不知所謂何事，警方將其帶返所依違反社會秩序維護法偵辦。

3時許又獲報有人受傷，出動線上快打部隊警力立即趕往現場巡查，於西瓜田旁發現一台車窗已被砸破的自小客車，此時李車主從路旁西瓜田倉皇出現請求警方保護。

李男自稱是因為朋友疑似與他人感情問題相約談判，自己幫忙朋友調解卻被對方持不明器具砸破車窗，逃入西瓜園躲藏時造成身上多處擦挫傷，警方立即請求119前往包紮並將李男帶返所做偵辦。

李男事後表示，不願向對方提告傷害，警方漏夜追查相關嫌疑人且將再深入調查楠梓西巷攜帶棍棒之青少年是否與西瓜田砸車案有關聯，已調閱周遭監視器已掌握數名可疑人士，循線通知涉案的滋事分子到案調查偵辦。

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