天冷門窗緊閉 北市5人一氧化碳中毒送醫

2019-03-09 11:01

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市萬華區中華路1段一處出租套房，今日上午近9時左右，發生二樓住戶疑因天泠門窗緊閉，結果分租套房內的5男子集體一氧化碳中毒事件，消防局獲報前往救援，立即將5名男子送醫，幸無大礙。

台北市消防局指出，北市近3年一氧化碳中毒案例，計發生41件造成5人死亡、120人受傷，泰半是因燃氣熱水器裝置不當及環境不通風，產生並蓄積一氧化碳。

消防局呼籲，民眾在使用瓦斯爐、燃氣熱水器或以炭火烹煮火鍋時，家中務必開啟窗戶，保持室內空氣流通，以防止一氧化碳中毒的危險。

消防局並提出防範一氧化碳中毒五要原則:

一、要保持環境的「通風」: 避免陽臺違規使用、加裝窗戶、紗窗不潔及晾曬大量衣物等情形。

二、要注意平時的「檢修」: 熱水器應定期檢修或汰換，如發現有水溫不穩定現象、改變熱水器設置位置或更換組件時，均應請合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士為之。

三、要使用安全的熱水器「品牌」:熱水器應貼有CNS（國家標準）及TGAS（台灣瓦斯器具安全標誌）檢驗合格標示。

四、要選擇正確的「型式」: 室內通風不良場所應安裝半密閉或密閉強制排氣型燃氣熱水器；通風良好或屋外可安裝屋外或開放型燃氣熱水器。

五、要注意安全的「安裝」:雇用合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行正確的「安裝」，安裝後並依法填寫施工登錄卡。

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