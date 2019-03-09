待業女匯款給聯合國醫師 警察急攔「戰地情緣」夢碎

2019-03-09 09:58

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名26歲待業女子，網路邂逅自稱聯合國派駐在敘利亞的醫師，稱當地戰亂，想來台灣開業診所，要把資金以包裹寄來台灣，拜託黃女先匯款代墊11萬餘元的托運費，黃女信以為真要匯款，銀行緊急通報警方阻止，浪漫「戰地情緣」雖然夢碎，但也保住黃女的錢。

新興分局前金分駐所警員陳文彬、陳佳瑜，於前（7日）巡邏時，接獲中國信託李姓專員來電通報，表示有位女子疑似遭到詐騙需要協助，巡邏警組馬上趕往；到達後，見銀行通報的女子正準備匯款，桌上擺滿紅包袋與千元大鈔，巡邏警組立即上前關心，試圖釐清欲匯款的來龍去脈。

黃姓女子（26歲）向警方說，她於網路上認識一位美國籍的退休醫師，由於成績優秀故成為派駐於敘利亞的聯合國醫師，但由於敘利亞當地戰亂的關係，近日想要來台灣開立診所，所以打算先把資金以包裹的方式寄給黃女，需要黃女幫忙代墊托運費新台幣11萬5663元。

警員陳文彬聽完這「熟悉」的故事後，憑藉著辦案的經驗，當頭棒喝的對黃姓女子說「喔！妳被詐騙了啦！」並反問黃女，錢真的可以直接放在包裹裡寄嗎？為何不直接匯款給妳就好了呢？黃女才恍然大悟，自己真的遇到假醫師了；在黃女一邊收拾現錢準備離開時，警員陳文彬一邊親切叮嚀她，其實很多事情再多思考一下，就會知道這真的是在詐騙。

隨後在警員陳文彬、陳佳瑜的建議下，黃姓女子和警組回到前金所，查詢詐騙集團給的警示帳戶並做通報；黃女很感激在場兩位員警的及時攔阻，因為她目前還在待業準備國考中，經過這一次的體悟，黃女表示會更努力考上，像今天的警察般幫助更多需要協助的人。

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