北市東區防夜店滋事染毒 警提供「說貼唱」提升自主管理

2019-03-09 09:41

〔記者邱俊福／台北報導〕為有效預防犯罪、約制不法，北市警大安分局今天凌晨舉辦擴大臨檢，由分局長親自率各所所長，針對轄內酒店、夜店業者提供「說、貼、唱」的行政指導方式，期能提升自主管理、宣教自主管理觀念，讓民眾有安全、安心的消費環境。

大安分局表示，「說、貼、唱」行政指導方式，其中「說」：由分局長親自向該店現場負責人、從業人員、酒店小姐宣教，店家不可有毒品存在、需主動約制酒客滋事、通報警方及勸阻客人酒後駕車等；「貼」：俟宣教完畢後，於該營業處所公開明顯處，張貼分局製作自主管理警語，提醒店家、從業人員、客人共同維護治安；「唱」：張貼完畢後，提供店家由本分局製作自主管理警語以RAP方式呈現，由店家撥放予消費客人，期能有效約制。

大安分局呼籲，至飲酒店消費的民眾，勿有毒品存在、打架滋事或酒後駕車，將秉持管理為先、取締在後原則，如有不法情事發生，必依刑法、警察職權行使法及社會秩序維護法等相關法令，於第一時間壓制不法，移送偵辦，以維護市民良好的治安環境。

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