女檢過婦女節 男檢：職場成功女性背後有男性支持

2019-03-09 09:25

〔記者王俊忠／台南報導〕3月8日是國際婦女節，台南地檢署與中華民國檢察官協會、台南高分檢合辦慶祝活動，並邀請多位女檢察官出席與談檢察官工作與生活上的甘苦。台南高分檢檢察長張清雲與檢協會代表檢察官林志峯都說能理解女性上班族的辛勞，其身為男性，向來以身作則、協助太太分擔家務，強調一位職場成功女性的背後，會有偉大男性默默支持。婦女節

為表達對於女檢察官們平日努力工作與辛勞奉獻的肯定，合辦單位於婦女節在台南地檢署舉辦慶祝活動，活動內容兼具知性與感性，突顯女檢察官在職場上溫柔細膩、剛柔並濟的特質。台南高分檢檢察長張清雲、南檢檢察長林錦村及檢協會代表林志峯於百忙中撥冗與會，為女檢察官及所有女性行政同仁加油打氣。

活動主題為「優雅的轉身～談女檢察官的工作與生活之間」，特地邀請台南高分檢主任檢察官方娜蓉、郭珍妮與檢察官蔡麗宜、台南地檢署襄閱主任檢察官柯怡伶與大家分享各自認真工作與優雅生活的經驗、心得，並都談到對檢察官志業的熱愛與投入及對於家人支持的感恩。所有男性同仁獻給與會女性同仁每人1朵玫瑰花，表達對職場女性最誠摯的敬意與感謝。

林錦村表示，女性投入職場，要兼顧家庭與工作十分辛苦，很感謝所有女性同仁在各領域對工作的投入，尤其是司法界的女性，工作質重量多、負荷沈重，壓力大，希望男性另一半能多同理要兼顧家庭與工作的女性工作者。

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