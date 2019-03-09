草屯警第2天特種店臨檢 宣導防鬥毆、販毒

2019-03-09 00:21

〔記者陳鳳麗／南投報導〕防特種店鬥毆滋事、販毒，南投縣草屯警方今晚展開第2天特種店臨檢，南投縣警局長陳木樹帶隊，也親自向店家宣導，提醒所有幹部和員工知道警方希望大家協助的事項，並重申「警方會持續該行動」，請業者務必配合。

草屯警分局今日深夜進行第2天的特種店臨檢行動，分局長潘金葉率隊外，南投縣警局長陳木樹、督察長張慈慧等人也加入該行動。

首站到草屯鎮最大型的KTV店，今晚是週末夜，該店家27間包廂15間有客人，陳木樹向店長強調，希望幹部能向員工說明警方希望大家配合的事項，讓所有員工建立標準作業程序，一發現有顧客氣氛怪怪的，就要趕緊通報警方；客人喝了酒就幫忙叫車送其回家；有疑似毒品出現在店內也應通報警方。

陳木樹等人進入包廂內跟歡唱的客人說明來意，大多都表示「能理解，全力配合！」，也答應絕對不會酒後開車。

草屯警方今夜除到大型KTV外，也到坐檯KTV店、電子藝場臨檢及宣導，所到店家未發現可疑的物品。

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