嘉市警擴大臨檢特種行業 路檢查獲駕駛持有毒品

2019-03-09 00:16

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕行政院長蘇貞昌下指示，特種店門口鬥毆撤換警局長，嘉義市警察局長林水順有鑑於日前轄內發生KTV前鬥毆事件，為展現打擊犯罪決心，8日深夜10點至9日凌晨1點，親自出馬率領97名員警，針對全市八大行業、易滋事特定營業場所等34處，進行區域性閉鎖式擴大臨檢威力掃蕩勤務，同時規劃場所周邊道路執行路檢，路檢點傳出捷報，查獲一名駕駛持有毒品。

嘉義市警察局長林水順親自主持勤教後，帶領員警前往友愛路歌神KTV進行臨檢及宣導行動，今晚因逢週五夜，KTV生意不錯，多個包廂都有客人，警方一一進入包廂臨檢，客人都配合掏出證件，但未發現有可疑人士、物品。

林水順也呼籲各特定營業場所業者，實施自主管理營造安全的消費環境，共同擔負維護社會治安責任，店內絕不容許有販毒、槍擊或鬥毆情事及圍事、酒客尋仇打架滋事；如發生狀況，業者應立即通報警方，快打部隊將立即到場處理鎮壓防止事態擴大，如發現駕駛人有飲酒後未予勸阻任其駕車，則依警察職權行使法，將該店列為治安重點式的擴大臨檢場所。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/