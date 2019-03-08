投宿旅店弟弟沉睡 姊回房驚見嘴角滲血猝死…

2019-03-08 22:44

〔記者方志賢／高雄報導〕31歲吳姓男子與姊姊長期投宿高雄市三民區一家旅店，姊姊今早上出門時，吳男還在房內睡覺，未料下午4點左右返回旅店，驚見弟弟猝死，警方勘驗現場未發現打鬥痕跡，死者身上也無外傷，初步懷疑身體不適猝死，已報請檢方相驗查明死因。

今天下午4點左右，警方接獲44歲的吳女報案說，弟弟死在三民區的飯店內，警方與救護人員到場後，發現吳男已無呼吸心跳，研判已死亡多時。

吳女告訴警方，前天還與弟弟一同外出，為弟弟慶生，弟弟昨天凌晨開始睡，就沒有起床，因為他在家裡也曾沉睡很久，她並未察覺有異，下午4點卻發現弟弟嘴角滲血，才趕緊打電話報警。

吳女說，他們是單親家庭，弟弟與父親同住，長期相處不睦，又有情緒不穩定的狀況、甚至害怕人群，曾在與父親爭吵後，從家中2樓跳樓尋短，導致雙腳受傷，無法工作，今年過年又與父親大吵一架後，與她離家住宿飯店。

吳女說，弟弟腳受傷，都待在飯店房間內，鮮少外出，近來還有厭食、自閉等情況，沒想到今天會發生憾事。

警方鑑識人員到場採證後，現場無打鬥痕跡，死者也無明顯外傷，無自殺情事，另無疾病病史及服用藥物。警方正調閱飯店監視器畫面、訪談飯店人員以及附近店家，進一步釐清死者死因。

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