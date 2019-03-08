男登霞喀羅大山脫隊迷路 躲樹洞抗寒保命獲救

2019-03-08 19:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕氣象局連日針對新竹地區發布大雨特報，五峰氣象站8日清晨低溫只有7.1度，一家旅行社7日卻帶同27人，攀登海拔2234公尺的新竹縣霞喀羅大山，但成員新北市51歲李姓男子中午抵達三角點合照後，即脫隊離去，結果迷失方向，打112求救，新竹縣消防局山搜小組漏夜搜尋未果，被迫暫停，所幸李男聽從指示留在原地，躲進樹洞裡避寒，今天下午2點多順利獲救。

新竹縣消防局說，李男7日參加旅行社舉辦新竹縣霞喀羅登山行程，一行27人9點左右開始爬山，下午1點左右到達三角點集合拍照完畢，李男自行離去，沒想到走了10分鐘後，就發現地形地貌和原先不同，他又繼續前行半小時，確定自己迷路，打119求救，但因山區訊號不佳無法接通，再改撥112後順利與消防局聯繫。

消防局在7日下午14點32分接獲李男報案後，立即派遣五峰分隊1車5人，攜帶裝備及照明燈具上山搜救，16點15分到達登山口後開始搜尋，搜救人員擔心李男安危，腳步不敢停下，無奈掌握的資訊少、天色昏暗能見度差，再加上低溫、霧濃等因素，造成聲音傳導效果不好，推測失蹤者可能已找地方遮蔽，直至深夜23點30分被迫暫停搜救。

入夜後山區氣溫直降10度以下，消防局第二大隊不敢怠慢，連夜緊急集合山域教官討論搜救計畫，從李姓男子求救電話發出訊息的基地台以及登山路線交叉比對，研判出3條最可能路線，8日一早分由小隊長溫明軒、馬明義以及謝啟盛帶隊，總計14人根據所規劃路線地毯搜尋，但發現叉路上一無所獲，後來集中火力在第3條路線全面尋找，最後在今天14點48分尋獲李男，順利救出。

消防局說，李男獲救時穿著雨衣，全身發抖，消防人員立刻送上麵包給他充飢，遞上熱水讓他回暖。李男說，報案後聽從指示不敢再走，後來找到一個樹洞，剛好可以容身，但雙腳還是露在外面；因為害怕又冷，一夜未眠，穿著雨衣不斷磨擦雙手生熱取暖，身上僅剩的零食和水也只敢小口小口食用。

消防局提醒，登山前請先準備充足的裝備（背包、雨衣、食物、水、簡易地圖、手機、行動電源）。登山要結伴而行不要落單。萬一迷路，不要輕易移動並停留在路徑上，也不要任意下切溪谷。手機無訊號可撥打112，或傳送簡訊描述所在地地理環境。

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