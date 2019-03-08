肆無忌憚？毒品案纏身 毒蟲邊騎機車邊「拉K」？

2019-03-08 23:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕「毒」性不改？台中市警方巡邏時，在南區見25歲楊姓男子，一邊騎機車一邊抽菸，員警攔查時，發現他有毒品前科，楊男卻信心滿滿說，「沒有了！給你檢查沒問題！」，不料，下一秒就破功，員警在他的菸盒內，發現添加愷他命香菸（俗稱K菸），楊男態度丕變，立即求饒說，之前的毒品官司還在訴訟中，拜託警方放他一馬，員警懷疑他一邊騎機車，一邊抽的是「K菸」，俗稱「拉K」，今天依毒品危害防制條例函送偵辦。

台中市警局第三分局健康派出所警員鍾易蓉，上月27日巡邏至中市南區復興路時，見楊男邊騎車邊抽菸，攔查時他已抽完香菸，員警卻發現楊男有多項毒品前科，遂詢問他是否繼續吸毒？楊男很有自信，否認繼續吸毒，「給你檢查都沒問題！」，卻沒想到員警很快就從他隨身攜帶的菸盒裡，發現1支添加毒品，俗稱「K菸」的香菸，立即戳破楊男的謊言。

楊男自知事跡敗露，隨即向警員討饒，他說，之前的毒品官司還在訴訟中，希望警察饒他一馬，員警卻認為，他「毒」性難移，並懷疑他被攔查之前，抽的可能是「K菸」，今天依毒品危害防制條例函送法辦。

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