中影資產被凍聲請停止執行遭駁 最高行發回更裁

2019-03-08 18:38

〔記者楊國文／台北報導〕行政院黨產會認定中影為國民黨附隨組織，凍結中影118億元總資產，全部推定為「不當取得黨產」；中影不服，提出撤銷訴訟，並聲請停止執行，本案訴訟尚在審理中，有關聲請停止執行部分，遭台北高等行政法院認為不符停止執行要件而駁回，經中影抗告，最高行政法院認為，應該就是否有「難於回復損害」的急迫情形等關鍵事項，再予調查，今廢棄原裁定，發回北高行更為裁定。

黨產會是於去年10月9日決議，依黨產條例第五條之一、九條之一等規定，認定中影公司為國民黨的附隨組織，包括北市西門町新世界大樓、中影八德大樓、中影文化城等名下相關資產，約值118億元，均推定為不當黨產，並予凍結。中影不服，打行政訴訟，並聲請停止執行。

針對停止執行部份，台北高等行政法院裁定理由指出，黨產會依原處分認定中影為國民黨附隨組織，屬確認處分，不須執行即可發生法律效果，若原處分經本案訴訟認定違法而判決撤銷確定，確認效力隨即消滅，並無不能回復的情形。

另針對中影主張中投、欣裕台公司為附隨組織案，承審北高行合議庭已聲請釋憲，因而要求中影案也應停止執行的部份，北高行認為，法官之所以聲請釋憲，是因懷疑法律牴觸憲法，應由司法院大法官定奪，但法官並無認定法律違憲而逕行拒絕適用，因此，法院對於是否執行原處分，仍應審查停止執行必要性，即從原處分對當事人是否將發生難於回復之損害。

北高行也指出，從中影主張北高行另案已表明「確信違憲的具體理由」而聲請釋憲，「也就是認同本案請求在法律上獲得勝訴有相當之蓋然性」，而應停止執行原處分，難以採信。合議庭認定，中影聲請與停止執行的要件不符，因此駁回中影請求。中影不服，向最高行政法院提出抗告。

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