男嬰哭鬧被打到四肢骨折 狠父判刑4年2月

2019-03-08 18:26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣從事綁鐵工的魏姓男子，僅因出生滿月的兒子哭鬧吵人，竟徒手毆打，並用力拉扯、拗折兒子四肢，造成兒子雙手雙腳骨折、全身多處瘀傷等；魏男妻陳姓女子於檢警偵查時，也袒護丈夫瞞騙。苗栗地方法院依成年人故意對兒童重傷害未遂罪，判處魏男4年2個月；依過失傷害罪判陳女4個月，可易科罰金，緩刑2年。

法官認為，魏男為男嬰之生父，原應本於愛心及耐心照顧，竟因不耐男嬰哭鬧，對男嬰下此重手，嚴重欠缺為人父親應有之保護、愛惜子女的意識，也欠缺尊重他人生命、身體的觀念，最終造成男嬰四肢多處骨折，讓男嬰留有左前臂、左下肢變形彎曲需待追蹤復健等傷害。

但法官審酌，魏男犯行時年僅21歲，正處血氣方剛之際即初為人父，又僅是人力仲介的派遣工，所得微薄尚需撫養妻小，雖於偵查之初避重就輕，但終能坦承全部犯行，已有悔悟之心，且男嬰的遺留傷勢經醫師診斷「須持續觀察至青春期後方能認定」，基於罪疑唯輕的原則，認尚未達「毀敗或嚴重減損」或「重大不治或難治」的傷害結果，依成年人故意對兒童重傷害未遂罪2次，判處魏男應執行徒刑4年2個月。

法官認為，陳女依法對男嬰有保護、照顧義務，卻疏未注意盡此義務，且知悉兒子曾於丈夫單獨照顧時遭傷害，卻於檢警偵查之初，刻意編造謊言誤導，但考量陳女於案發時年僅20歲即初為人母，經濟、生活多是仰賴魏男，且最終能坦承全部犯行，仍有悔悟之心，依過失傷害罪，處4個月徒刑，可易科罰金，緩刑2年。

判決書指出，23歲的魏男於2017年2月7日到5月8日間，在住處房間照顧兒子時，因不耐兒子哭鬧，以徒手方式毆打兒子，並拉扯、拗折兒子的四肢，造成兒子右手臂肱骨骨折、右側大腿骨骨折、右側脛骨骨折、左側大腿骨骨折、左側脛骨骨折等傷。

魏男於2017年5月9日下午，在住處房間照顧兒子時，又不耐兒子哭鬧，以徒手方式毆打兒子，並以嘴巴咬兒子的左手臂，且徒手拉扯、拗折兒子的四肢，再造成兒子左後膝窩內側撕裂傷、及左側近端脛骨閉鎖性骨折、左手臂咬痕及全身多處瘀傷。

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