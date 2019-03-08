檢協會慶婦女節 3女檢察官談工作甘苦

2019-03-08 20:47

〔記者黃捷／台北報導〕中華民國檢察官協會今在台北地檢署舉辦「流金歲月，飛揚芳華-女檢察官之10、20、30」婦女節聯誼活動，邀請3個不同世代的優秀女檢分享工作甘苦，其中，最資深的司法官學院院長蔡碧玉謙虛表示，自己其實也受到許多男性檢察官的支持，很感謝背後那雙強壯的手臂，「女人更快樂，會讓男人更幸福」。

擁有30年資歷的蔡碧玉是司法官21期結業，她表示，女檢察官最害怕的事情，大概就是「誰去接小孩」，過去任新北檢察長時，曾見到女檢察官下午5點半衝出辦公室，不久後牽著兩個小孩回來，告訴他們：「你們要乖，媽媽還有工作」，託付給同事後，緊接著繼續加班。

蔡碧玉說，她考察國外檢察制度，發現許多對女性檢察官很友善的方法，會盡可能向法務部長爭取，相信若能營造更友善的環境，會吸引更多優秀女性檢察官加入，同時也感謝男性檢察官的祝福與鼓勵，與平時對女檢察官的承擔。

代表20年資歷的是25期結業的陳文棋，現為高檢署智財分署主任檢察官，她表示，2004年成立檢協會時，希望加入國際檢察官協會（IAP），隔年在IAP的丹麥年會，與中國最高人民檢察院的主管相約商議入會，未料被放鴿子。

陳文棋說，她事後寫信抗議，原以為會被已讀不回，沒想到再隔一年，對方突然主動跑來跟她致歉，還開玩笑說：「因為妳寫的抗議信，害同事都以為我欺負女生。」但也因為這個事件，促成了兩岸首次的檢察交流。

第3位女性則是39期結業的北檢檢察官張安箴，她才剛分發一年多，就在公訴組遇到「李正位案」，這是一件殺人、分屍、棄屍，卻找不到屍體的案件，當時她蒞庭，原以為案件到了尾聲，只要論告即可，未料審判長給了一道難題，要想辦法在一星期內找到屍體。

張安箴說，當時她的主任替她扛下一整個禮拜的公訴任務，讓她能夠與員警上山尋屍，最後雖然仍沒挖到，但法官還是判了死刑，這次經驗也讓她成長，她堅信著人生中不論遇到什麼人、什麼事，一定是對的人、對的事，就算沒有收獲，也會帶來成長，「世界上沒有任一片雪花，會在錯的時間，落在錯的地方」。

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