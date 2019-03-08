3運將蛋洗環保署獲不起訴 檢察官：意見表達

2019-03-08 17:03

〔記者黃捷／台北報導〕環保署近年推動修空污法，引發許多運將不滿，成立全國老車自救會。自救會中曾姓、廖姓及黃姓男子去年10月18日晚上10時許，跑到環保署前砸雞蛋，事後遭警方依侮辱公署送辦，但因檢察官認為是意見表達，環保署也表明不追究，今處分3人不起訴。

3男當天帶著2箱雞蛋跑到台北市中華路上環保署，其中一人先在鏡頭前介紹地點，隨後與另一人開始朝環保署的鐵門、招牌狂扔雞蛋，過程中大喊「老車無罪」、「不要再自我分化」，隔天影片上傳臉書粉絲專頁，因而引發爭議。

其中1人事後還接受媒體訪問，表示因不滿環保署態度傲慢，對於空污法修法處理被動，政府雖然邀請老車駕駛參加協調會，實際上卻只是延後施行日期，「只是將死刑延後而已」，他平常開車上班時聽到環保署在廣播電台消毒，實在聽不下去，才臨時決定砸雞蛋抗議。

警方透過監視器畫面，循線找到3人，並依侮辱公署罪送辦，3人均向檢察官承認砸蛋，但強調他們多次陳情，政府卻從未積極回應，才會透過這種方式表達意見。

檢察官認為，深夜10點多時，從影片中可發現環保署附近沒有路人，3人行為幾乎沒有民眾看到，且他們是為了表達訴求，難認有侮辱公署犯意，此外，環保署從未提告，也向檢警表明不追究，檢察官遂處分不起訴。

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