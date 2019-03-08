這間福德祠超靈驗 拖板車不見跪求土地公2小時找到

2019-03-08 17:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今天2月2日是土地公的生日，位在太平的長億福德祠也為土地公慶生，由於該福德祠相當靈，信徒相當多，理事長陳金龍10多年前價值200多萬的拖板車被竊，跪求土地公，竟在2小時在苗栗山區找到，讓當地信眾嘖嘖稱奇。

長億福德祠已有40年的歷史，有當多相當玄的神蹟，目前福德祠的現址佔用私有地，多年來糾紛不斷，陳金龍5年前擔任理事長，開始與5位地主協調，很奇怪的是，每一年每一次進香後，就有地主同意要售地，至今已有4位地主同意出售土地給福德祠。

今天是「頭牙」，立法院長蔡其昌也受邀到長億福德祠參拜，總幹事廖子傑表示，長億福德祠相當靈，很多事很神奇，不但每一次進香就有地主同意售地，甚至當管委會在傷腦筯要如何籌錢買地，就有神秘信徒捐出大筆的捐款給福德祠。

陳金龍表示，他從事運輸業，10多年前，他的一台裝滿鋼筋的拖板車竟然被竊走，總價值500多萬，在當時是相當大的一筆錢。

陳金龍表示，他遍尋不成，便向長億福德祠的土地公跪求，想不到竟在2小時後，在苗栗的山區找到，讓他又驚又喜，感謝土地公保佑。

該德祠相當靈驗，現任主委陳金龍在年輕，經營運輸業，公司的大拖車竟被偷了，價值二百多萬，上載有鋼條，若尋不回就會賠五百多萬，十多年前是相當大的數目，陳金龍跪求長億福德祠的土地公，不到二小時，就在苗栗山區找到，讓陳金龍感受到土地公的保佑。

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