男病患暗戀女醫師 在她機車裝GPS追蹤器被判刑

2019-03-08 16:59

〔記者王俊忠／台南報導〕罹患憂鬱症的林姓男子對治療他的女醫師存有暗戀幻想，竟從去年5月底到8月中旬間，在女醫師機車車底裝設衛星定位追蹤器，定時回傳女醫師機車所在位置及移動方向，且經由女醫師友人連結侵入其臉書等帳號，掌握行蹤及交友情況，騷擾女醫師，女醫師嚇的報警查獲鬱男，台南地院依妨害秘密罪合併判拘役30日，還可上訴。

南院法官指林男犯無故以電磁紀錄竊錄他人非公開的活動，處拘役20日；又犯無故入侵他人電腦罪，處拘役20日，合併應執行拘役30日，可易科罰金，並沒收GPS衛星定位追蹤器1部。

檢警調查，20多歲的林男罹患憂鬱症女醫師服務的醫院就醫，是女醫師的病患，沒想到，林對女醫師存有暗戀幻想，女方察覺有異、何以對方經常無預警現身在她面對，為此深感納悶、覺得不單純，直到警方在她的機車車底發現GPS追蹤器，女醫師得知被患者安裝追蹤器，且設定定時回傳定位功能，傳送該機車所在位置、移動方向及行蹤等資訊全都洩露，讓女醫師嚇出一身冷汗。

不但如此，林男還處心積慮、經由網路搜尋到女醫師的友人臉書上出遊及用餐等照片，進而連結到女醫師臉書，登入其google帳號密碼，直到帳號示警，女醫師察覺有異後報警處理並認為其隱私嚴重遭受侵犯，請求法官從重量刑、不宜易科罰金，並拒絕與當事人調處，同時提起附帶民事訴訟、請求50萬元的損害賠償金。

鬱男坦承犯行、供稱是為了瞭解女醫師多一些才會這麼做。法官審酌林為能掌握女醫師行蹤，以追蹤器竊錄其非公開的動靜狀態行動，還無故輸入其臉書及google帳號密碼，侵入女醫師臉書及google網頁瀏覽，侵害隱私權，危及電腦系統的安全性；考量其犯罪動機、無前科、犯後態度及醫病關係，一再對女醫師騷擾犯案，專業醫療團隊及醫院社工更應積極介入診治林男。

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