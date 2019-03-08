南投警車變救護車 救回臉色發黑幼童一命

2019-03-08 14:28

〔記者謝介裕／南投報導〕冷氣團來襲，天氣變得又濕又冷，但南投警方「維安．提升見警率」專案，絲毫不受影響，甚至還上演警車充當救護車「街頭救幼兒」情節，及時挽救2歲男童一命，也為「警察是人民的保母」，作了最佳的詮釋﹗

近來台中、高雄發生多起街頭暴力鬥毆及酒後駕車肇事案件，南投雖是山城，但警方也不敢掉以輕心，遂展開「維安．提升見警率」專案，針對KTV、養生館、小吃部等易聚眾滋事場所加強巡邏、稽查工作。

南投分局員警曾柏瑋、羅頤農2人，6日上午9時30分許，共乘1部警車執行巡邏勤務，途經南投市復興路、民族路交叉口時，1名賴姓媽媽抱著約2歲的孩子不斷向警車緊急招手，警方立刻將車停靠路旁，並上前了解狀況。

此時，該幼兒因身體不適在嚎啕大哭過程中，嘴唇、手腳突然發紫、發黑，並有連續嘔吐情形，員警見狀深恐延誤救治時機，索性不等南投縣消防局派救護車，直接將警車充當救護車，並打開警示燈及鳴警器，迅速將其母子載往衛福部南投醫院急診室，經醫師檢查確定是感冒引起的症狀並投藥治療後，目前已無大礙。

南投分局長劉明興說，警察站在第一線作為人民安全的守護者，除了維護穩定的治安，提供民眾良好居家環境以外，為民服務也是一大重點，對於上述員警熱心助人的表現，也予以高度肯定，值得其他同仁學習。

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