三民一、前金兩戶政機警聯防 成功攔阻竊賊冒辦身分證

2019-03-08 14:29

〔記者方志賢／高雄報導〕曹姓男子竊取紀姓友人的身分證、駕照等證件後，昨到高雄三民一戶政所，冒名申辦紀男身分證，戶籍員查覺有異，聯絡被害人，不料曹男驚覺東窗事發逃離，三民一戶通報聯防，果然曹男下午又到前金戶政申辦，經報警當場就逮，依偽造文書罪嫌送辦。

32歲曹姓男子是嘉義縣人，24歲被害人紀男住在雲林北港鎮，今年農曆過年期間，曹男暫時住在紀家，卻偷走紀男身分證、駕照及學生證等證件後逃逸，紀男事後找不到曹男並報警處理。

沒想到曹男竟然從雲林跑到高雄冒名要申辦紀男的身分證，昨上午曹男大辣辣進到三民一戶政所，要申辦補領身分證，吳姓戶籍員登錄上線，立即發現兩人長相不合，並進一步詢問出入境等相關個資。

三民一戶政所主任黃美麗接到通報，立即請同仁聯絡紀男，並上傳曹男照片經紀證實企圖冒領的男子就是曹，當承辦員要揭穿時，曹男發現事蹟敗露，立即「棄案逃離」。

三民一戶所擔心曹男轉往其他戶政所申辦，立即展開通報，並在紀男的電腦連線戶政資料中加註警示。果然當天中午曹男又轉往前金戶政所申辦，前金戶所人員不動聲色，報警將他逮捕移送法辦。

被冒名的紀男在接受戶所人員電話查證時指出，曹男偷走他的證件，他擔心不已，沒想到曹男還想冒領他的身分證使用，幸好戶政人員機警聯防成功，讓他免除更多困擾。

黃美麗表示，這一次成功防堵偽冒領，全靠戶政人員的敏感度及專業知能，身分證件關係當事人的權益保障，戶政人員受理案件時，都審慎查核證件、核對戶籍資料及比對當事人的歷史影像等，過程相當嚴謹，絕不可能輕易被不肖之徒得逞。

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