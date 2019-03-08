重機「通過」排隊汽車 交通隊開「超車」紅單被法官打臉

2019-03-08 13:09

［記者楊政郡／台中報導］台74線快速道路上汽車下匝道時，遇到平面道路是紅燈時，依序排了一整排的汽車，此時黃牌、紅牌等大型重型機車從旁呼嘯而過，有汽車駕駛看不過去，提供行車記錄影像檢舉，烏日分局直接告發機車陳姓所有人「違規超車」裁罰3000元及記違規點數1點，但這種裁罰被法官打臉，法官表示，一排汽車都在停等紅燈，機車這種行為不是「超車」，而是「通過」，判決罰單撤銷。

台中地院行政庭法官張升星進一步解釋，兩車行進間，由前車之側方通過、超前後，再駛入原行車道內並繼續行駛之駕駛行為，是為超車，至於後車如係由正在停等紅燈管制之前方車輛「側方通過」並超前，再停等紅燈管制，則不屬超車行為，烏日分局以陳某「行駛快速公路違規超車」之違規行為，據以裁罰，其認事用法，即有違誤。

判決書指出，陳男騎乘大型重型機車（黃牌），2018年9月18日上午行經烏日區台74線快速道路，在北上成功匝道下匝道時，平面道路環河路三段正顯示紅燈，汽車駕駛魚貫停下排隊在匝道上等後紅燈，陳從整排汽車的右側呼嘯而過，被一部汽車駕駛人以行車記錄器拍到而告發，烏日分局員警認定違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第7款，開單告發，裁決所裁罰3000元，並記違規點數1點。原告不服，提起本件行政訴訟。

法官勘驗行車紀錄器，7：48：02時至7：48：06時，陳某機車從該車右側縫隙，一路超越正在依序排隊下匝道之汽車。此行為也別於大型重型機車行駛快速公路超車之違規行為，逕行開出這種罰單，認事用法有違誤。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/