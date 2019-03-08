祖國戰亂不斷 奈籍男子非法滯台6年遭逮

2019-03-08 12:56

〔記者陳薏云／新北報導〕奈及利亞近年來飽受國內戰亂衝突及嚴重饑荒威脅，許多人正面臨著生存危機。一名奈及利亞籍史姓男子在2011年時申請來台工作，2013年簽證到期後不想回奈及利亞，因此非法滯台，直到前天晚上騎機車被新北警保大查獲，拔腿狂奔在街上上演警匪追逐，所幸警方最後成功壓制逮捕。

新北警保大第一中隊警員陳威宏等4人，前天晚上9時許，在新莊區中正路與建國路口發現1輛機車形跡可疑，以M－Police查詢車主為外籍人士逾期居留，上前盤查確認該外籍男為奈及利亞籍來台工作的40歲史姓男子。

史男因未攜帶證件，緊張的打電話向朋友求援，但眼睛卻還觀察著路口的紅綠燈號誌及車流狀況，在路口號誌變換後，奈男立即棄車拔腿穿越馬路逃奔。

現場處理的4名警員也立即緊追，史男身高190公分，跑起步來飛速，但警方日訓練有素，最後在奮力積極的追捕下，史男跑不到100公尺要攀爬翻牆之際，就合力壓制逮捕這名沿路狂奔的史男。

經警方了解，史男因為已經在台逾期居留6年，在台從事報廢車輛出口的工作，因害怕祖國的戰亂衝突頻繁，台灣則相當平和安樂，才冒著被查獲的風險還是想滯留在台灣。史男經警方訊問後，依入出國及移民法移送移民署新北市專勤遣送出境。

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