有錢開賓士沒錢買環保杯？ 為了省299吃官司

2019-03-08 12:50

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓男子到咖啡店喝咖啡，還消費買了一個價值299元的環保杯，未料離開時將另個同款環保杯夾藏在外套後步出店外，店員盤點時發現商品短少報案，警方調閱路口監視器鎖定開賓士車的張男身分通知到案，他坦認因一時起貪念行竊，只是為了一個299元的環保杯吃上竊盜官司，得不償失。

台中市第五分局文昌派出所上月底受理轄內崇德路上一間連鎖咖啡店報案，表示店員晚間在盤點貨物商品時，發現短少一個手拎式環保杯 （市值約299元），調閱店內監視器發現遭竊，雖然價值不高，但由於之前就常發生類似情況，店家不堪其擾決定不再姑息因此報警處理。

警員林伯翰、柯俊銘隨即過濾店內及店外相關路口監視器，並查訪附近居民，發現竊賊得手後駕駛賓士旅行車離去，進一步以車追人鎖定51歲的張姓車主身分涉嫌通知到案，他供稱，當天到該咖啡店喝咖啡並購買了一個環保杯，結帳後逗留端詳一會，再以白色外套遮掩，竊取剛購買同款環保杯一個。

張男坦承因一時貪念才行竊，只是這下為了一個299元的環保杯吃上官司，讓他大嘆得不償失，警方則在訊後將全案依竊盜罪嫌函送法辦。

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