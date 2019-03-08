即刻救援！ 海巡鷹眼救下尋短女

2019-03-08 12:44

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市1名患憂鬱症邱姓女子昨傍晚自行駕車到永安漁港附近欲輕生，家屬趕忙通報海巡署北部分署第八岸巡隊，海巡人員透過監視器鎖定車輛，偕同警消到場破窗救人，及時阻止一場悲劇發生。

海巡人員表示，同仁利用港區監視系統，鎖定一輛疑似通報車輛，定位鎖定後，同步指揮搜尋人員前往察看，並通報永安派出所及永安消防分隊支援。

據了解，邱女長期患憂鬱症，近期情緒相當低落，常把「不想活」、「要去跳海」掛在嘴邊，昨下午家屬返家後發現她開車外出，打手機也聯絡不上，趕緊通報相關單位找人。

搜救人員抵達現場，確認車號為協尋車輛，車內有名臉色發白女子，經海巡人員呼喊有肢體反應但意識不清，消防人員趕緊破窗搶救，並聯繫其家屬，將她送往衛福部桃園醫院就醫，及時避免悲劇發生，成功挽救寶貴生命。

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