捲入SOGO經營權之爭 李恆隆、賴永吉2人涉背信罪起訴

2019-03-08 12:12

〔記者錢利忠／台北報導〕備受矚目的SOGO經營權爭奪案，高等法院2010年認定前國票金董事長林華德違背章家委託，阻撓股權買賣，依背信罪判林兩年徒刑定讞，他已於2012年1月假釋出獄；同案共犯太流董事長李恆隆、前太百董事長賴永吉，原被台北地檢署併案移交法院審理，但法官以2人涉案部分非裁判上一罪為由退回，北檢今另依背信罪將李、賴2人起訴。

至於同案被控背信的遠東集團負責人徐旭東等人，合議庭認為是正常的商業行為，其增資太流、間接取得太百經營權並無具體犯罪事證，2010年已判徐旭東等人無罪確定。

合議庭指出，太設集團於2002年9月發生財務危機，旗下的SOGO百貨營運陷入困境，太設章家委託林華德、李恆隆及賴永吉協助處理財務問題。林華德等人明知太設已與寒舍公司蔡辰洋、仙妮蕾德集團陳德福簽立備忘錄，太設欲出售SOGO百貨股權以獲得蔡辰洋等人100億資金的挹注，卻從中阻撓這件股權買賣，認定林華德違背章家的委託，背信罪名成立。

至於李恆隆、賴永吉2人，當時因仍有偽造文書等案件在高等法院審理中，北檢於2006年10月將2人依背信罪起訴後，移交高院併案審理，但高院認為2人所涉背信罪部分與偽造文書等案非屬裁判上一罪的關係，退回北檢的併案；針對此部分案情，北檢今重新將李、賴2人依背信罪起訴。

關於徐旭東先前獲判無罪確定的部分，合議庭當初認定，徐旭東事先不知道太設和林華德的委任關係，並無主觀犯意，也沒有足夠的證據顯示，徐旭東與林華德之間有勾串行為，且遠東集團取得太百經營權、太流股權，均已支付對價，並非如章家所指，遠東集團僅以10億元取得太百經營權，認定其增資太流取得SOGO經營權，應是正常的商業行為。

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