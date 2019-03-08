強盜通緝犯逃亡8個多月藏避出門 竟因六合夜市美食宵夜落網

2019-03-08 10:53

〔記者黃良傑／高雄報導〕涉強盜案被判7年6月定讞，高市25歲郭姓男子逃亡8個多月，儘量減少外出，卻抗拒不了六合夜市美食，應朋友邀約吃宵夜，遇上保大黎明中隊警組，報假身分證號被警識破，警方今將他押解歸案。

保安大隊今指出，黎明中隊警組小隊長陳建良等3人，昨執行轄區治安熱區、熱點複式巡邏，在前金區自強一路與永恆街口，見一部自小客車速過快，而且變換車道未打方向燈，員警為免發生意外尾隨在後，伺機將該車攔停。

警方逐一核對車上4名男子身分，其中一名郭姓男子所報身分證號的照片顯與本人相貌不同，郭男又拒不配合警方實施人臉掃瞄辨識，經警方依警察職權行使法帶返隊查證身分，該男子立於指紋辨識器前時，沈默思考幾分鐘後，自認無法脫逃便據實以告其身分，原來他是雄檢於去年6月所發布的強盜通緝犯。

郭男向警方表示，年輕時所犯強盜罪，去年才由法院三審定讞判刑7年6月，逃亡期間都在家中很少外出，因喜歡六合夜市美食，朋友邀約外出六合夜市吃消夜，他忍不住答應了，沒想到就栽在這次。

他表示路上遇到警方攔檢盤查，原以為謊報他人身分可矇混過關，沒想到仍遭警方人員識破逮捕，警方安慰郭嫌還年輕，勇敢面對司法制裁，出獄後要好好做人，警方訊後將郭嫌解送高雄地檢署歸案。

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