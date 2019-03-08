檢調警首長訪台南立委補選人陣營 宣示查賄、賭盤不分黨派

2019-03-08 10:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市第2選區立法委員補選即將於3月16日投票，台南地檢署檢察長林錦村於3月7日下午偕同檢、調、警主管分別拜會候選人謝龍介、陳筱諭、郭國文、楊筱如等人競選總部宣示不分候選人黨派、身分地位，一律嚴格查辦賄選、選舉賭盤與暴力事件決心。

對於日前候選人謝龍介宣傳車上倒臥1名受傷男子事件，南檢表示，對此時機敏感案件，南檢第一時間指派檢肅黑金專組檢察官指揮警方偵辦，很快釐清受傷男的傷勢不是他人所為，雖然傷男身旁有1把水果刀，但其傷勢不是刀傷，無關政治因素，避免不必要的政治聯想蔓延開來。

南檢檢察長林錦村7日下午偕同主任檢察官江孟芝、台南市調查處副處長林志龍、台南市警局副局長許世旻等人分別拜會立委候選人謝龍介、陳筱諭、郭國文、楊筱如等4人競選總部；至於候選人徐國棟、吳炳輝的拜會事宜仍在聯繫中。

林錦村於拜會時宣示檢警調積極查辦賄選、選舉賭盤及暴力案的決心，調查不分候選人黨派、身分或地位，期盼各黨派候選人能依法競選且堅持不賄選、不買票，並傳達檢警調政風已積極從事各項反賄選宣導活動，籲請各候選人及黨部人員若發現賄選、選舉賭盤等情事，能勇於檢舉，使這次立委補選能乾淨、公正、公平及和平的完成。

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