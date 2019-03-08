小貨車翻車 瓦斯鋼瓶散落嚇壞民眾

2019-03-08 10:23

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市一輛滿載瓦斯鋼瓶小貨車，昨晚在保義路因閃避車輛緊急煞車不慎打滑而導致翻車，車上10餘桶瓦斯鋼瓶散落在馬路上，許多路過民眾紛紛走避，擔心引起爆炸，所幸沒有瓦斯外洩，消防局緊急派員到場戒備，直到現場清理完畢，才解除一場虛驚。

嘉市消防局119勤務中心於昨晚7點18分接獲民眾報案，指保義路有載瓦斯鋼瓶小貨車發生車禍，立即派遣後湖分隊消防車及救護車前往處理。

消防人員到場時，發現陳姓（36歲）小貨車司機站於路旁等待協助，他意識清楚，表示自己沒有受傷，因準備送瓦斯至顧客家，行駛於保義路嘉基醫院停車場路口時，為閃避車輛緊急煞車不慎打滑而導致翻車。

現場散落的瓦斯鋼瓶有20公斤14支、16公斤1支及4公斤3支共計18支，消防人員立即檢視瓶身是否變形及使用氣體偵測器檢測有無瓦斯洩漏，幸好皆無異狀，同時也一併檢查瓦斯鋼瓶標示，並無逾期鋼瓶。

為防意外發生，消防人員也通知嘉市環保局人員到場處理小貨車洩漏的油漬，並一旁戒護，避免發生火災。

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