獨家》愛子撞違停拖板車慘死 慈父不追償只要肇事司機行善

2019-03-08 00:05

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕19歲男大生陳品安今年初騎機車行經台61線西濱快速公路苗栗縣竹南段時，撞上違停路邊的拖板車慘死。慈父陳奇生化悲慟為大愛，不要求大筆金錢賠償，僅希望肇事潘姓司機觀摩慈善園遊會，並於能力所及行善，兩人到死者靈堂前擲筊也獲應允，雙方達成和解，將以善行化解傷痛，讓大愛彌平悲劇。

44歲潘姓駕駛今年1月25日中午，將拖板車違停在台61線北上竹南段慢車道上吃便當，不料騎機車的陳品安疑未注意車前狀況，高速撞上拖板車尾，全身多處重創慘死，潘男則因違停涉及業務過失致死罪被移送。

「再多錢也無法換回愛子生命」，陳奇生痛失愛子仍強振精神說，潘男雖然違停肇事，但也屬無心之過，而且他工作辛苦、經濟也不寬裕，「相信兒子也不希望對方因沉重的債務導致家中經濟陷入困境，讓遺憾擴大。」

陳父決定化悲慟為大愛，向潘男提議，希望他參加中華民國螢火蟲助學計畫協會 於3月9日舉辦的年度嘉年華會，認識協會幫助偏遠、清寒家庭學子就學的理念，也讓更多人看見協會義舉，給予偏鄉學子更多資源。

此外，陳父除了獲保險理賠金200萬及10萬精神撫慰金，並不再索求其他賠償，只希望潘男未來能在能力所及，無論是以個人名義或迴向功德給亡子，用善行彌平傷痛。兩人一齊在靈前擲筊請示，獲得死者「聖杯」應允，雙方達成和解。陳父欣慰地說，希望透過公益，讓愛子的溫暖永遠留在世上。

潘姓駕駛則誠摯表達歉意，願意盡己所能行善，照顧更多弱勢孩子，也感謝陳父願意給他彌補過失的機會。而潘姓駕駛所屬公司的同事得知此事後，也願一同參與螢火蟲協會的嘉年華會，為偏鄉學子貢獻心力。

此外，陳父於案發兩天後，也以子之名捐贈知風草文教協會，協助柬埔寨偏鄉學校挖井取得乾淨水源，讓大愛無遠弗屆。

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