3/7 威力彩、雙贏彩與今彩539頭獎均摃龜！

2019-03-07 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月7日）開獎的108000019期威力彩、第108000057期雙贏彩與第108000057期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000019期威力彩中獎號碼為：「07、14、19、28、31、34，第二區：05」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共2注中獎，每注可得15萬元；肆獎共18注中獎，每注可得2萬元；伍獎168共注中獎，每注可得4000元；陸獎共992注中獎，每注可得800元；柒獎共2239注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬2042注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬2887注中獎，每注可得100元；普獎共2萬7961注中獎，每注可得100元。

第108000019期38樂合彩中獎號碼為「07、14、19、28、31、34」，五合摃龜；四合共3注中獎，每注可得6萬7500元；三合75注中獎，每注可得5750元；二合共1554注中獎，每注可得750元。

第108000057期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、04、05、08、11、15、16、17、18、21」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共217注中獎，每注可得500元；肆獎共2702注獲得，每注可獲得100元。

第108000057期今彩539中獎號碼為「07、18、20、33、35」，頭獎摃龜；貳獎共91注中獎，每注可得2萬元；參獎共4157注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬882注獲得，每注可獲得50元。

第108000057期39樂合彩中獎號碼為「07、18、20、33、35」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共77注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4200注中獎，每注可得1125元。

第108000057期3星彩中獎號碼為「488」，正彩共14注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000003期4星彩中獎號碼為「6059」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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