三重鐵皮屋火警 驚見老翁燒成焦屍

2019-03-07 21:59

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區國道路一段一間鐵皮屋，今晚9點左右驚傳火警，警消獲報趕抵現場，迅速撲滅火勢，初估燃燒面積不到1坪大小，但警消人員在清理殘火時，意外發現屋內有名老翁已被燒成焦屍，據悉，老翁是鐵皮屋住戶，至於詳細起火原因以及死者身分警方已介入調查中。

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