「警走火嚇到呆立懷疑人生」 影像外流！高市警局長震怒

2019-03-07 22:57

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市鼓山警分局前天發生警員清槍未落實，誤擊事件，虛驚一場。未料，督察單位調查後不久，昨天卻有一則標題：「鼓山走火！嚇到站在原地懷疑人生」的楊姓警員走火的監視器影像，竟在警界的LINE群組瘋傳，高雄市警察局長李永癸聞訊相當震怒，指示督察單位徹查嚴辦。

這則「鼓山走火！嚇到站在原地懷疑人生」的影片，片長約2分50秒左右，片中顯示，楊姓警備隊員一進入槍械室，持警槍朝清槍桶拉滑套，就誤擊傳出槍響，子彈擊發引發的煙硝瀰漫，楊員一度嚇得呆若木雞，反覆看著警槍發呆。後來才有其他制服警員進去協助了解狀況。

不少看過影片的警員都感到錯愕，認為警方內部的監視器畫面怎會外流？不過，仔細觀察，並從旁邊男女對話以及影像會晃動，研判是有警員私下以手機側錄，再轉傳外流。

據了解，高雄市警察局長李永癸等高層今晚得知警槍誤擊走火影像被側錄外流，至為震怒，已指示督察單位徹查。

可以預見，側錄影片並外流的警員若遭查出，除了難逃行政懲處，最嚴重有可能以洩露非國防以外業務秘密罪嫌法辦。

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