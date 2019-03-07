阻教育部聘管中閔假處分敗訴 吳瑞北抗告遭駁回確定

2019-03-07 21:37

〔記者楊國文／台北報導〕台灣大學校長遴選爭議歷時1年多，教育部前部長葉俊榮前年12月突然表示「勉以同意」，同意聘管中閔後閃辭，台大校長候選人之一的台大電機系教授吳瑞北為此緊急聲請「定暫時狀態假處分」，希望此案行政訴訟判決確定前，不應發台大校長聘書給管中閔，吳瑞北卻於去年1月撤回本案訴訟的起訴，訴訟程序已終結；台北高等行政法院裁定駁回假處分，吳瑞北提起抗告，最高行政法院今駁回抗告案，全案確定。

台北高等行政法院今年1月4日裁定駁回此假處分理由指出，首先，經法官開庭聽取雙方陳述，再發函向台大徵詢意見後，並權衡台大校長遴選爭議牽涉各方公司利益，認為吳瑞北請求維持「相對人（教育部）已經同意聘任、但管中閔未獲聘任」現狀，尚無必要性，應予駁回。

其次，吳瑞北另於前年12月28日提出「備位聲明」，請求停止教育部函文（指同意管中閔上任）之執行等；合議庭認為，吳瑞北並非該函文受文者，且未對該函文提起訴願，另再聲請停止執行，與行政訴訟法相關規定不合。

吳瑞北不服，認為審理聲請案的合議庭，審判長蕭忠仁跟管忠閔是台大財金系同系同事，卻沒有自行迴避審案，提起抗告。最高行政法院認為抗告案無理由，裁定駁回。

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