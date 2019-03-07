北市警5項原則 要求特種行業業者自治

2019-03-07 20:26

〔記者劉慶侯／台北報導〕行政院長蘇貞昌昨日表示：「在特種行業前發生鬥毆事件，當地局長就得下台」的一席話，引起警界震撼。轄內特種行業眾多，龍蛇雜處的中山分局，今日下午召集各家特種行業業者，飭令要求發揮自治精神，共同制止街頭暴力鬥毆和酒後駕車等不法行為。

中山分局表示，近來全國發生多起街頭聚眾鬥毆及酒後駕車事件，造成社會民眾不滿。中山分局因此邀集轄內飲酒店、酒吧及卡拉OK、PUB等近百名業者，至中山分局召開治安座談，呼籲業者應發揮自治精神，自主管理，避免酒客發生酒後缺乏自制力，爆發口角，進而發生肢體衝突。

警方提出5項要求重點：

1、業者需要加強自主安全管理，勿發生聚眾鬥毆及販賣、施用毒品情事。

2、業者勿將車輛鑰匙交還已飲酒的客人駕駛，避免違法酒駕上路。並協助飲酒客人提供「酒後代駕」、「代叫計程車」等服務。

3、業者要遵守相關法規經營，勿有違規或暗營色情情事，並加派保全人員手持金屬探測器或增設安檢門。

4、宣導業者勿餽贈財物、飲宴招待，請託關說等情事，違者將負起貪汙治罪條例等刑事責任。

5、另將以秉持管理為先、取締在後原則，請各特種業者確實遵守相關法規，倘有違法情事發生，將結合第三方警政，施以高強度臨檢及取締。

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