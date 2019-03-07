北市警鐵腕防制鬥毆滋事 威力掃蕩4天逮706人

2019-03-07 19:11

〔記者劉慶侯／台北報導〕警政署鑑於台中市、新北市屢屢發生街頭鬥毆事件，2日通令全國加強防制聚眾鬥毆，規劃各項威力掃蕩勤務，台北市警察局3日至6日止，動員警力2239名，聲請搜索票70張、拘票39張、執行臨檢處所369處、路檢1717處，查獲毒品案件165件201人，緝獲各級毒品重量共4.06公斤；檢肅槍械3件3人，緝獲改造手槍3支；查獲詐欺60件77人，查扣不法所得57萬3500元；其他刑案385件425人。

台北市警局說，聚眾鬥毆及酒駕案件常衍生重大社會治安事件，警方特別呼籲各特種營業場所及易衍生滋事場所業者應配合警方執法，營業場所不得有販毒、槍擊、鬥毆等違法情事發生，請業者善盡自主管理，設置適當安檢措施，拒絕攜帶毒品、刀械、槍械等違禁物品的消費者，若發現店內或門前有鬥毆滋事前兆或違法情事，應立即通知警方到場查處。

警方也已要求特種行業業者，若發現民眾酒後駕車，應勸導制止，有泊車服務者，應代為保管鑰匙，提供叫車服務。若未主動通知警方或落實自主管理，仍有發生鬥毆滋事、甚或員工與顧客互毆或持械攻擊顧客等情事，警方將對該處業者加強執法強度，以防止危害發生。

市警局說，警方將持續針對轄內常發生治安事故之酒店、KTV、舞廳、卡拉OK、網咖、汽車旅館等列為治安要點加強執法，對易滋事不良分子混跡區域、場所、路段處所，實施臨檢掃蕩。

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