大力搖晃7月大男嬰致死 印尼籍保母被起訴

2019-03-07 16:51

〔記者陳慰慈／新北報導〕一對印尼籍移工夫婦將7個月大兒子，託同鄉31歲保母莎莉照顧，但男嬰時常哭鬧不止，保母吵到沒辦法睡，竟失去耐心抓住男嬰腋下前後搖晃，造成他嘔吐、痙攣，送醫急救因創傷性腦損不治，新北地檢署今依傷害致死罪嫌起訴這名保母。

起訴指出，去年12月2日起，這對印尼籍移工夫婦透過印尼同鄉通訊群組找保母，當時莎莉自告奮勇接下托嬰責任，並收取每月1萬4千元的托嬰費，但因男嬰常哭鬧不止，保母竟因此心生不滿，多次以雙手抓住男嬰腋下，造成男嬰左側急性硬膜下、玻璃體、視網膜出血等，同月9日凌晨2時許，男嬰開始哭鬧不休還狂吐、身體一直發抖，保母以line通知父母，雙方約在三重區台北橋捷運站見面，因男嬰母親工作地點鄰近萬芳醫院，三人因此搭乘計程車將男嬰送至萬芳醫院，保母在抵達醫院後，卻藉故兔脫回三重租屋處躲藏，警方前往逮捕才發現她的工作簽證早已過期。

開庭時，印尼籍保母坦承犯行，鄰居證稱案發當日，保母抱著全身發黑的男嬰到他住處求助，先前也曾看過保母辱罵及大力搖晃男嬰。

檢方依據醫院診斷證明書，認為男嬰只會坐跟爬，縱跌倒頭部撞擊硬物也不可能造成創傷性腦損，認定保母傷害犯行，將她起訴，並依兒少法規定，建請加重其刑。

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