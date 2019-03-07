民眾、消防員聯手救人一命 饒慶鈴贈感謝狀

2019-03-07 17:08

［記者張存薇／台東報導］台東縣民邱瑞雄見義勇為，在台東縣知本火車站看見民眾倒地不起，連忙上前施作CPR，並在台東縣消防局值勤員古政剛電話指導、消防局知本分隊及台東分隊聯手下，成功讓昏迷民眾恢復呼吸心跳，今天獲縣長饒慶鈴致贈感謝狀，

饒慶鈴並指出，也因為這件事、不知道何時會用到CPR救人一命，因此消放局也將推出全民CPR研習專案。

消防局指出，去年12月28日民眾通報知本火車站前民眾突然倒地、昏迷無呼吸，台灣國際緊急救難總隊中隊督導邱瑞雄見狀立刻上前幫民眾施作CPR，消防局指揮中心值勤員古政剛接到訊息後，也以電話指導繼續，邱瑞雄至少按壓5分鐘以上，知本分隊隊員張振逸、尤俊發接手實施CPR施救並以AED電擊，台東分隊隊員黃文賢、林邑俊、郭冠廷持續穩定病患生命徵象，在眾人通力合作之下，民眾送到醫院前即恢復呼吸心跳，成功救回一命。

饒慶鈴說，真的不知道何是會用到CPR救人一命，而有時的確未在黃金時間內完成救援、有的人生命就沒有這麼彩色，消防局也將舉辦全民CPR研習專案，希望搶救更多人命。

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