散布女大生「同時交2位男友」 教授道歉獲緩刑

2019-03-07 16:24

〔記者楊國文／台北報導〕新北市某國立大學謝姓教授被控在校內以「指名道姓」方式，散布1名女學生「同時交往2位男友」等劈腿行為書面資料給校內多名教職員，女學生不滿名譽受損，提告妨害名譽罪，一審判謝男拘役20天，謝男不服判決上訴，高等法院認為謝男認罪且當庭道歉，並寫下悔過書，今改判拘役20天、緩刑2年，並須提供60小時義務勞務定讞。

判決指出，謝男於2017年4月間，在該大學校內散布記載陳姓女大生「同時交往2位男友，1位男友住台中，另位男友住高雄；因當時有1位男友住在女學生家中，蔡老師（謝男當時女友、現任配偶）知道此事後，規勸女學生在兩性關係的處理要謹慎小心；提醒女孩要學會保護自己，不要同時與2位男性發生關係」等內容的書面資料，給該校多位教職員。

陳姓女學生獲悉後，不滿名譽受損，控告謝男妨害名譽罪。新北地院審理認為，謝男雖坦承犯行，但未與女大生達成和解，也未獲得原諒，判他拘役20天，得易科罰金2萬元。謝力不服判決，上訴高等法院。

高等法院考量謝男沒有前科，事後坦承犯行，當庭向女學生道歉，具有悔意，也寫下悔過書，今判他拘役20天，得易科罰金，緩刑2年，須提供60小時義務勞務定讞。

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