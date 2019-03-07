命大老嫗雨天割草墜落山溝 低溫受困1小時幸獲救

2019-03-07 15:42

〔記者吳仁捷／新北報導〕86歲李姓老嫗到新北市樹林山區割草，不慎墜落1樓半深的山溝，受困一個多小時，路人聽見老嫗哀嚎報案，警方、消防到場，下到山溝檢傷，發現婦人僅挫傷，命大沒傷及要害，包紮固定後將她吊掛上路面，送醫救治幸無大礙，因警消及時救援，讓老嫗在濕冷的13、4度山區不至於失溫喪命。

樹林分局山佳派出所警員葉宗豪6日下午1時許巡邏獲報，一名老婦人在樹林區民和街山上為了割草，不小心墜入水溝中；警方獲報迅速到場，發現86歲李姓老嫗墜落約1層樓高山溝下動彈不得，警方與救護人員緊急呼喊支援，請來吊掛車協助救援。

員警並在上、下山處指揮交通，防止車輛上、下山影響吊掛車救援，在折騰了一小時後，終於將老婦人吊上來，現場熱心民眾亦熱心上前，幫忙搬運吊掛上的老婦人。

警方了解，李姓老嫗不定時都會在住處附近清理雜草，當時在割除雜草過程中，不慎踩空墜落水溝，當警消到場時老婦人意識清楚，經送往恩主公醫院治療，儘身體多處擦傷，無生命危險。

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