鯊魚返鄉誆買靈骨塔位涉吸金2千多萬 高雄警逮6嫌

2019-03-07 15:19

〔記者黃良傑／高雄報導〕原經營詐騙機房的一票嫌犯轉賣殯葬品、塔位，誆稱有穿梭兩岸的大老闆投資上億收購，涉嫌詐騙吸金2千多萬，受害者逾2、30人，花大錢購入更多塔位或骨灰罈，才發現買主根本不存在，更有婦人被騙700多萬元，警方今宣布破案，逮捕蕭姓、凃姓、朱姓等6嫌，並追捕在逃「阿祥」、「年哥」等金主共犯。

刑事局於去年10月獲報，海外詐騙集團成員從東南亞返台，改賣靈骨塔等殯葬產品行騙，集團先取得曾買過靈骨塔塔位投資資料，再兩兩一組、一搭一唱，持偽造的「要約書」、「買賣契約書」、「代墊同意書」，誆稱已有大老闆要高價收購，投資金額動輒上億元，但原本持有的塔位太少，建議再增買塔位，轉賣給扮演大金主的嫌犯。

被害人信以為真，紛紛掏腰包加購塔位，陳姓婦人被騙200多萬不自覺，還把愛車拿去貸款32萬元；林姓婦人信以為真，抵押房子借貸投資，慘被騙70多萬元，詐騙集團不僅賣靈骨塔位，還誆稱捐贈寶石骨灰罈可以節稅，繼續騙下去。

警方指出，蕭姓（29歲）、凃姓（25歲）、朱姓（22歲）、莊姓（22歲）、陳姓（26歲）男業務及會計黃女（23歲），任職新北市某仲介公司，6人到案坦承確實沒有大金主、大買家存在，但矢口否認詐欺，辯稱只是推銷售話術和技巧，吸引投資客上門，強調只是民事糾紛。

檢警查出該仲介公司不具殯葬服務業執照，不能賣相關產品，卻騙上當民眾加購投資，向經銷商取得塔位約僅數萬元，又灌水賣18到25萬賺取價差，檢警掌握集團涉用詐術，使人陷於錯誤，今依詐欺、銀行法及組織犯罪移送台南地檢署偵辦，訊後蕭、凃、朱聲押獲准，正追查幕後主嫌、金主等人。

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