毒販向警兜售槍枝 遭重判10年

2019-03-07 15:15

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣邱姓男子連遭警查抄出槍彈，交保後不知悔改，還大膽在網路販賣含有MDMA毒品的混合咖啡包，員警喬裝買家，邱男竟順便拿改造槍枝向警兜售，當場遭警逮捕。新竹地院依違反槍砲及毒品等罪重判10年，並罰50萬元罰金。

判決指出，去年2月底，28歲的邱男與范姓友人，駕駛小貨車遭警攔檢，警方在副駕駛座腳踏墊處，起出1把改造手槍和5顆子彈遭法辦。去年3月中旬，邱男在家連開2次槍，邱父報警大義滅親，指控兒子在家亂砸東西，警方到場見桌上有2顆彈殼，又搜索1把改造手槍和9發子彈，2次邱男都獲得交保機會。

只是邱男為了賺錢，先用3千元購得10包含有MDMA毒品的混合咖啡包，去年6月中旬，在網路上散布「賣咖啡屌的」，暗示賣毒訊息，員警喬裝成買家，雙方約在竹東1家超商交易。邱男為了怕黑吃黑同時想賣槍賺錢，賣毒時故意在警員眼前打開隨身包，藏有1把改造手彈和4顆子彈，竟向沈員稱「你幫我看一下有沒有人要收，賣4萬元」，當場被沈員和埋伏員警逮獲。

邱男向法官表示，槍彈都是已過世的大哥生前寄放，不願交待來源，法官不予採信。法官認為他漠視法令，2次非法持有槍彈，在公眾場合向他人兜售毒品和槍彈，對他人身體安全和社會秩序顯然有高度潛在危險性，因此依槍砲管制條例及毒品罪判刑10年，併科罰金50萬元。

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