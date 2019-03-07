朱立倫愛將許志堅收賄615萬元 判刑10年定讞

2019-03-07 14:56

〔記者張文川／台北報導〕前新北市長朱立倫的愛將、前副市長許志堅，2015年被控收受建商的名錶、金條與「假薪資」賄賂共615餘萬元，二審高等法院前年12月依不違背職務收賄罪將他判刑10年；案經上訴，最高法院今駁回上訴，全案定讞，許志堅必須入獄。

檢廉2015年8月收網，複訊後聲押許志堅獲准，同年11月起訴後續押，直到2016年3月獲300萬元交保，許一共被羈押8個月。最高法院今已同步通步通知檢方啟動防逃機制。

北檢起訴認定，許志堅在新北市副市長任內，身兼新北市都更審議委員會、都市計畫委員會主委，收受建商賄賂，幫助建商快速通過都更審議案，自2011年5月至2015年7月間，收受弘盛開發負責人兼白手套周麗惠賄賂現509萬餘元，包括每月支領的現金11萬元，其中許志堅之子許士耘、胞兄許志遠，在周麗惠的弘盛公司掛名員工，按月各支領4萬元薪資，周女還每月付許志堅3萬現金，做為許父的扶養費。

許志堅並趁嫁女兒的機會，收受周麗惠、樂揚建設總經理鄒雪娥贈送的2支香奈兒名表、蕭邦名表；周女還在許志堅的生日過後幾個月，送金條給許志堅當做生日禮。名貴禮品價值106萬元，法院認定許志堅共收賄615萬餘元。

許志堅二審被依貪污罪判刑10年，另依行使業務登載不實罪判刑4月可易科罰金，；許士耘偽造文書判3月、許志遠3月，兩人不法所得各197萬元沒收；許父許昭英不法所得114萬元、女兒許儀彬獲贈的香奈兒錶、蕭邦錶也沒收。

最高法院認為，周麗惠假借生日禮物與結婚贈禮名義，變相交付賄賂，許志堅辯稱兩家情誼深厚，雙方是「交換禮物」的說詞，並不可採，許志堅又辯說是共同開發房屋，也不是實情，全案諸多供述、證據都已在二審說明是否採信，許志堅以事實面的理由上訴三審，於法不合，且偽造文書罪依法為不得上訴三審之罪，因此駁回上訴。

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