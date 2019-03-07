打美國BTC腦治療中心招牌卻未依程序治療 診所負責人被送辦

2019-03-07 15:04

〔記者邱俊福／台北報導〕台中康合診所負責人黃建智，以美國BTC腦治療中心為招牌，對外招攬病患營業，卻涉嫌不依美國BTC正規治療程序，上傳病患腦波，反自行創設腦波治療參數進行治療，枉顧病患身體健康及權益，且偽冒BTC技術人員的名義出具腦波報告予病患家屬，刑事局偵七大隊第三隊據報後經查至少有12名受害人，將他依詐欺與偽造文書罪嫌移送檢方偵辦。

40歲黃某到案後，表達是為逃漏美國BTC治療的權利金，故不上傳資料，使美國BTC中心不知其治療次數，以替病患降低治療費用。

警方表示，該診所為美國BTC（腦治療中心）台灣中部分支機構，宣稱以「重覆經顱磁刺激術（rTMS）」活化腦神經方式，治療重度身心障礙（自閉、憂鬱症等）患者。實務上，依規定流程實施「重覆經顱磁刺激術」前，患者需進行腦波檢測（EEG），並上傳至美國BTC伺服器，由專業人員運算患者治療時最適合的頻率後，回傳報告至台灣，再由醫生判讀並操作儀器進行治療，而每名病患一個療程為20次，費用24萬元，其中7萬2千元為美國BTC治療的權利金。

但該診所並未依此流程辦理，上傳病患腦波，反自行創設腦波治療參數進行治療，且偽冒美國BTC技術人員名義出具腦波報告予病患家屬，致使病屬及家屬誤信療程是按美國BTC腦治療中心的流程進行，因此只向病患家屬收取15萬元，讓病患家屬覺得非常優惠，相互介紹。

警方表示，一家外商公司負責人兒子患有重度自閉症，103年開始至美國BTC台灣總代理的台北診所進行腦波治療，因其家住南部，台北診所建議家屬改至台中康合診所治療，以免舟車勞頓影響病情。

家屬在兒子治療期間，發現該診所醫療程序與台北診所標準程序不同，遂將其治療報告請台北診所檢視，始發現該診所疑偽造美國BTC腦波分析師簽名，並使用未經美國BTC認證的參數，進行腦波治療向警方報案。

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