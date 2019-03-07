小犬拉不住20公斤土狗咬傷路人 飼主過失傷害罪嫌起訴

2019-03-07 13:47

〔記者林嘉東／基隆報導〕吳姓男子未替飼養的台灣土狗戴上口罩，就讓兒子牽出去趴趴走，不僅咬傷路人飼養的愛犬，連狗主人也咬。基隆地檢署依過失傷害罪嫌將吳起訴。

起訴書指出，吳姓男子飼養一隻，年約1歲、體重20公斤的台灣土狗，未好好看管，小兒子在吃完晚餐後，把吳養的狗牽出去散步。

小兒子牽著吳的愛犬，散步至基隆市麥金路時，巧遇也牽著狗在散步的鄭姓男子。

2隻狗狹路相逢，相互吠叫後發生互咬；吳未替愛犬戴上口罩，咬傷鄭的狗。

鄭因2隻狗互咬摔倒，致右小腿撕裂傷，為了救被咬傷的愛犬，試圖分開2隻狗，也被吳養的土狗咬傷右前臂，致鄭男與愛犬雙雙掛彩，鄭因此報案，控告吳過失傷害罪。

檢方認定，動物保護法第7條規定，飼主帶具有攻擊性的寵物出入公共場所，應由成年人陪同，還要採取適當的防護措施，避免寵物傷人。

吳任由無力控管愛犬能力的兒子，牽著體重20公斤的土狗趴趴走，也未替土狗戴上口罩，才會造成所養的愛犬咬傷鄭男，因此認定吳違反動物保護法第7條所規定的應注意義務，導致鄭男被他養的土狗咬傷，依過失傷害罪嫌將吳男起訴。

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