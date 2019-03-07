8旬阿婆騎單車摔坐路旁 熱心兩兄弟路過助返家

2019-03-07 12:56

〔記者王涵平／台南報導〕就讀東山國中兩兄弟吳岳昇、吳承佑，放假時熱心幫助騎單車摔坐路旁的8旬阿婆返家，事後低調未張揚，阿婆家屬今特地到校感謝，校方獲悉公開表揚兩學生善行。

家住東山區蘇姓夫妻今至東山國中拜訪，表達欲感謝兩名學子，校方進一步詢問，才知道301班吳岳昇、201班吳承祐在日前連假見義勇為、熱心助人。

86歲阿婆兒子蘇先生表示，媽媽騎腳踏車在鳳安宮附近為閃避車子而不小心摔落水溝，幸吳岳昇、吳承佑路過看到，先安撫媽媽情緒，原想叫救護車，但媽媽不肯，只好打電話家人，然因媽媽記性不佳而無法順利聯絡上。兩學生在受傷的媽媽請託下協助返家休息，並等家人回家看顧後才離開，之後由家人帶到醫院就醫。

蘇姓民眾對倆兄弟不疾不徐、很有條理處理過程相當感謝，他說，媽媽很想親自到校致謝，但目前手臂仍受傷不方便。

吳岳昇、吳承佑低調表示，助人是舉手之勞，看到老奶奶呆坐水溝很心疼，好像是自己的長輩一樣，所以能幫忙阿婆，知道她身體沒有什麼大礙很開心。

蘇姓民眾說，現在社會上許多人都不想惹事，有時候很冷漠的只想保護自己。兩個孩子懂事又有行動力，實屬難得，也是目前社會上最需要的。也對東山國中師長在教育上的用心給予肯定。

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