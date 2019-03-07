桃園談判中伏臉被槍擊貫穿 求救「黑道急救站」被拒…

2019-03-07 12:36

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市6名男子，今日凌晨相前往桃園與人談判，結果被對方伏擊，其中，李姓男子被砍傷、黃姓男子則臉部受槍擊子彈穿，只得趕緊搭車返回台北，到素有「黑道急救站」的慶生醫院求助，但因醫方早已轉型為醫美診所，兩人只好再轉馬偕醫院。全案現由警方現著手偵辦中。

警方調查，住在北市北投區的21歲陳男與23歲黃男，是7日凌晨4時許，相約到桃園與當地角頭分子談判，但沒想到一言不合雙方大打出手，陳男遭砍殺肩部受傷，頸動脈大量出血，黃男則是臉頰遭子彈貫穿，多顆牙齒碎裂。

同夥的21歲的李姓男子等人見狀，緊急開車狂飆將趕回台北，將兩人送往北市林森北路上的慶生醫院，但慶生醫院早已轉型醫美診所，拒絕處理刀槍等傷勢，只願找來救護車，逕自將人送往北市馬偕醫院，由於兩人傷勢嚴重，經院方救治後仍在觀察中。

警方調查，涉嫌到桃園的6名男子分別來自北投、大同一帶，其中半有幫派背景和前科紀錄，警方雖傳喚相關人到案，但對案情不願透露，僅表示在桃園平鎮一帶與人談判，雙方打架造成受傷。全案現由警方深入偵辦中。

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