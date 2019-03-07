竊賊趁清晨到市場偷雞吃滷味 攤販忍無可忍

2019-03-07 11:49

［記者王秀亭／台東報導］台東市開封市場攤販近一周接連遭竊賊光顧，趁著凌晨廠商剛下完貨，攤位老闆尚未抵達市場空檔，陸續拿走滷味攤雞腳鴨翅，及雞肉攤9隻雞，攤商氣憤表示，以前因數量不多，自認虧損，想不到竊賊越來越大膽，台東警分局表示，調閱市場邊及路口監視器，已掌握可疑人士。

開封市場因攤位不多，凌晨各廠商送貨後到攤商抵達前，容易出現一小段無人空檔，竟成為竊賊覬覦目標。

滷味攤氣憤地說，4天前一到攤位就見冰箱外有雞腳，驚覺不妙，結果冰箱內一大袋滷味不翼而飛。

想不到隔兩天，附近的雞肉攤也傳出雞隻遭竊，攤商們調出市場內的監視器，發現一名身材壯碩,、頭髮微禿、穿著短褲的男子，在廠商將雞肉送抵雞攤肉後不到五分鐘，就逕自朝雞肉攤方向走去，隔沒多久手多了一大袋物品，離去時還刻意遮住臉部，企圖躲避監視器的拍攝。

雞肉攤商說，感覺就是在外面等了一陣子，看準四下無人，拿了就走，絕對是有備而來，雖然以往都有零星遭竊傳出，通常數量不大，攤商多半自認虧損，竟然偷的頻率提高，東西也越多。

台東警分局獲知竊案消息後，主動調閱市場周遭及路口監視器，過濾可疑人車，依嫌犯特徵已鎖定特定對象，並強調會加強市場周遭巡邏勤務，攤商對於警方主動偵辦表示感謝，亦盼早日抓到偷雞賊。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/