北市交通罰單開放智慧支付 手續費省7成

2019-03-07 11:43

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市交通事件裁決所宣布，民眾繳納交通違規分期罰鍰，除傳統的裁決所服務台、超商外，今天（3月7日）起新增智慧支付代收管道，民眾若透過台北市政府智慧支付平台「pay.taipei」，不僅透過手機就能隨時隨地方便付款，且每次手續費只要3元，相較於超商繳費，可節省7成服務費。

裁決所指出，為推廣民眾使用智慧支付代收服務，即日可利用「pay.taipei」繳納交通違規分期罰鍰，每筆手續費外加3元，比較超商繳款管道手續費外加10元更為優惠且便利。

裁決所說明，民眾若要透過智慧支付平台繳費，需要先到台北市政府智慧支付平台（https://pay.taipei/）或下載pay.taipei APP，選擇繳納台北市交通違規分期罰鍰，掃描繳款條碼，或輸入證號及車號查詢，再依指示操作選定支付業者，目前已有台北富邦銀行、歐付寶行動支付、嗶嗶繳、橘子支付等4家業者加入服務，未來還會陸續加入悠遊卡、Pi拍錢包及ezPay簡單付3家業者，註冊會員後綁定信用卡、銀行帳戶或儲值帳戶，就可不受時間地點限制輕鬆繳納交通違規分期罰鍰。

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