深夜載中國遊客趕行程 駕駛國道自撞噴飛亡

2019-03-07 11:38

［記者鄭名翔／苗栗報導］64歲鄒姓男子今凌晨載著2名中國籍女遊客，疑為赴台北觀光趕路，途經福爾摩沙高速公路北上144公里通霄路段時，卻因天雨路滑失控，先撞上內側護欄後，再側翻覆至中外側車道，鄒男噴飛車外，一大貨車司機見狀立即協助警戒，避免二次事故，但鄒男送醫仍傷重不治，兩女則受輕傷，詳細事故原因仍待國道警方釐清。

警方表示，今凌晨3點43分鄒男駕駛白色休旅車，載著37歲王姓、32歲唐姓女子北上欲赴台北遊玩，但行經國道3號通霄路段時，疑因車速快加上天雨路滑，車輛先失控撞上內側護欄，再側翻至中外側車道，鄒男當場拋飛車外，被壓在車下，警消到場將鄒男救出，但送醫後仍傷重不治。

警方說，事故在30分鐘內排除，未造成回堵；而案發後正好彭姓物流車司機經過，立即見義勇為停車協助警戒並報警，才未釀成二次追撞。

兩名受輕傷女子送醫治療後已出院，她們向警方表示，一同相約從高雄租車要到台北逛101，隨後就要搭機返回中國。警方研判不排除是為趕行程超速釀禍，但詳細事故原因仍待進一步釐清。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/