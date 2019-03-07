收到帳單嚇一跳！他見女網友借出手機10分鐘 近萬元飛走

2019-03-07 11:39

［記者楊政郡／台中報導］27歲卓女把呂姓男網友約出來見面，藉口手機沒電，要借他的手機10分鐘就還，但是一去不返，不但用他的手機Google Play購買遊戲點數5000元，還以SMS簡訊傳送費用4950元（可儲值遊戲點數），呂某雖然翌日就掛失，收到電訊帳單嚇一大跳，卓女被依詐欺及妨害電腦記錄得利罪等判11月徒刑。

判決書指出，卓女在臉書暱稱「伊顆顆」帳號 ，結識呂男並成為朋友。沒幾天雙方見面，卓女表示要前往鶯歌區找朋友，呂男就騎乘機車載她過去 ，到了鶯歌火車站約晚上22時，對呂男佯稱手機沒電，向呂男借手機以利找友人，10分鐘後就會返回。

但呂男等了10幾分鐘，不見人影，以公用電話撥打自己的手機，詢問卓女，卓女說還要再等半小時，但呂男又等了半小時以上還是不見人影，再打電話都不通了，始知受騙。

而翌日上午9時呂男趕緊申請手機門號停用止付，事後帳單過來，在當晚22時起至翌日清晨7時許，已經被以Google Play購買遊戲點數5000 元，及使用SMS 簡訊加值服務，儲值遊戲點數費用合計4950元，看到帳單才嚇一跳，並提出告訴。

卓女到案否認犯行，辯稱當天根本沒與呂男見面，但法官認為被害人提出的證據明確，卓女空言否認不值採信。

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