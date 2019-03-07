資力雄厚足以在海外生活 鈕承澤仍被限制出境出海

2019-03-07 11:19

〔記者張文川／台北報導〕導演鈕承澤被控性侵電影《跑馬》劇組女工作人員，台北地檢署在農曆春節連假前、今年2月1日依強制性交罪嫌起訴鈕承澤；台北地院本週二開庭調查是否要繼續限制出境，今天做出裁定，認為鈕涉犯性侵重罪，且資力雄厚足以在海外生活，仍有必要境管，裁定限制出境出海。

合議庭考量鈕承澤涉犯係刑法第221條最輕本刑3年以上10年以下有期徒刑之強制性交重罪，且資力雄厚，又有國外工作計畫，具備在國外長期居住、生活能力，因此對鈕做出限制出境、出海的處分。

偵查期間鈕承澤被檢察官諭令150萬元交保、限制出境出海，台北地院前天開庭時，鈕承澤騎小折疊車到法院，訊後說對於「造成他人痛苦或不適」感到非常抱歉，《跑馬》復拍計畫目前暫停，「此刻的我每天跑步、打坐，真實面對自己的恐懼和寂寞。」

鈕承澤庭訊後說，他相信、也尊重司法的裁決，「我的態度一直沒改變，會負起責任，不會逃避，我從來沒有威脅、強迫他人的意圖」，造成這麼多驚擾，和他人的痛苦與不適，感到非常抱歉。」目前《跑馬》的復拍計畫暫停，工作人員、演員、投資人都希望此劇能繼續拍下去，但他認為他的情況沒有能力也不能符合大家的期待。

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