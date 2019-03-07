結束女友告別式 謝政鵬吐心聲：人命就這麼不值錢？

2019-03-07 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕台灣網球名將謝政鵬女友、文化大學二年級女學生張恒綿上月19日在公司附近路口過馬路時遭公車輾斃，3日舉辦完張恒綿的告別式，謝政鵬昨晚在臉書吐露心聲，直言：「在台灣一年有多少人命喪在這斑馬線上，人命就這麼不值錢？」

謝政鵬在臉書貼文中先是感謝各界的安慰及關心，謝政鵬說，看了事發影片之後，更加無法原諒司機，心中只有個念頭：「一條人命的賠償比殘疾需要照顧的賠償應該是不一樣的吧！」

謝政鵬提到，前幾天有被記者問到，車輛加左右轉聲有沒有用？斑馬線畫在更外面是否更保障行人安全？謝政鵬表示：「駕駛往往為了那幾秒就一直逼走在斑馬線的人，往往急這幾秒一條人命就送在你們手中，講實話，這些人手中有多少傷人？多少人命，破壞了多少家庭，因為他們那心急的幾秒害了多少人，讓多少人心碎？」

最後謝政鵬感嘆地說：「在日本、歐洲只要綠燈你站在馬路邊閉著眼睛過都沒事，在台灣一年有多少人命喪在這斑馬線上，人命就這麼不值錢？人命就比撞殘了還低賤？真的很令人失望。」

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